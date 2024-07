Transportvirksomhed i det vestlige Vendsyssel er taget under konkursbehandling

Torsdag 18. juli 2024 kl: 12:40

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ryttertransport 1 ApS med CVR-nummer: 43460021 blev etableret 22. august 2022 med det formål at kørsel med aviser, blade og diverse samt dermed beslægtet virksomhed.Statistidende skriver, at advokat Mikkel Anker Pedersen, der har adresse på Tankedraget i Aalborg, er udpeget som kurator, og at eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende at anmelde sit krav til boets kurator opgjort pr. 16. juli 2024.Samtidig skriver Statstidende, at Skifteretten i Hjørring har taget holding-selskabet Ryttertransport Holding ApS med CVR-nummer 42798339 under konkursbehanling. Ryttertransport Holding ApS med CVR-nummer 42798339, delte adresse med Ryttertransport 1 ApS på Rendbækvej i Saltum og havde samme direktør, Søren Engelbreht Hansen.Advokat Mikkel Anker Pedersen er også udpeget som kurator i dette konkursbo.Ryttertransport Holding ApS med CVR-nummer 42798339 var holdingselskab for virksomheden Rytter Transport ApS med CVR-nummer 33145152, der blev taget under konkursbehandling 4. juli sidste år.