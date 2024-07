Mindre transportvirksomhed i Greve er gået konkurs

Onsdag 17. juli 2024 kl: 02:00

Af: Redaktionen Retten i Roskilde tog TKS Logistik & Transport Service ApS under konkursbehandling på baggrund af en konkursbegæring, som Retten modtog 19. juni.Advokat Morten Jan Kirketerp Groot, der har adresse på Torvet i Ringsted, er udpeget som kurator. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statistidende. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde deres krav opgjort pr. 09.07.2024 til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statistiden.TKS Logistik & Transport Service ApS, der blev etableret 15. marts 2019, havde i årene 2020 - 2022 syv ansatte. I det senest afsluttede regnskabsår opgjort pr. 31. december 2023, hvor virksomheden kom ud med et underskud på 612.000 kroner, var der tre ansatte.Egenkapitalen var pr. 31. december 2023 på minus 427.000 kroner, og balancen var på 284.000 kroner.