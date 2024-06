42-årig mand var med til at smugle hash i en grisetransport

Tirsdag 4. juni 2024 kl: 10:08

Af: Redaktionen Manden har erkendt, at han ad tre omgange i perioden fra oktober til november 2020 sammen med flere medgerningsmænd havde organiseret transporten af i alt 1.030 kg hash fra Malaga i Spanien til Danmark. Hashen blev transporteret til Danmark i en grisetransport og leveret til adresser flere steder i landet.



Den 42-årige blev samtidig dømt for besiddelse af to pistoler med tilhørende ammunition og besiddelse af knap 1,2 kg hash.





Chaufføren, der kørte grisetransporten fra Spanien til Danmark, er tidligere idømt fængselsstraf i sagen. Ligesom to andre mænd tidligere er dømt for deres andel i at arrangere indsmuglinger.









