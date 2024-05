Fregatbesætning fik overrakt søfartspris af Kong Frederik X

Fredag 31. maj 2024 kl: 13:59

Af: Redaktionen

H. M. Kongen deltog på Danske Rederiers Årsdag og overrakte Søfartsprisen 2024 til Søværnet og besætningen på fregatten Iver Huitfeldt for "...deres store og heltemodige indsats for at forsvare vores søfarende og vores skibe og den fri sejlads i Det Røde Hav".









I forbindelse med prisover­ræk­kel­sen udtalte H.M. Kong Fredrik X følgende:





”Kære besætning på Iver Huitfeldt. I har leveret en yderst krævende og dybt værdsat indsats. For søfarten. Og for Danmark.





I har kæmpet for os og for det, vi tror på.





Stort tillykke med Søfartsprisen.”









Siden slutningen af 2023 har handelsskibe været under angreb med droner, missiler og deciderede kapringsforsøg i Det Røde Hav.









Derfor besluttede et bredt politisk flertal i Folketinget at sende fregatten Iver Huitfeldt til Det Røde Hav som en del af den internationale koalition, der har forsvaret vores søfarende og den civile skibstrafik mod disse uacceptable angreb.









Under vanskelige forhold forsvarede den udsendte besætning de søfarende og den fri sejlads mod houthiernes fuldstændigt uacceptable angreb. Derfor tildeler Danske Rederier Søfartsprisen 2024 til Søværnet og besætningen på Iver Huitfeldt.









- Sådan en dag som i dag, hvor vi overrækker Danske Rederiers Søfartspris til Søværnet og besætningen på Iver Huitfeldt, er det svært ikke at tænke på vendingen ”tak er kun et fattigt ord”. For vi skylder jer så meget. I har været med til at beskytte vores søfarende mod forfærdelige angreb i Det Røde Hav. I har repræsenteret Danmark på fornemste vis. For det skylder vi jer en stor og dybfølt tak. Og for det modtager I Søfartsprisen 2024, sagde Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.

