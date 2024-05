13 nye faglærte lastbilchauffører er kørt ud fra erhvervsskole i Brøndby

Af: Redaktionen Pædagogisk leder, Anne Buck Sluth, holdt en tale, hvor hun fremhævede lærlingenes dedikation og hårde arbejde gennem uddannelsen.- I har gennemført en treårig uddannelse, der har rustet jer til at blive blandt de bedste i transportbranchen.De 13 nye lastbilchauffører har været gennem en uddannelse, der har budt på udregninger, dokumenter, fagtermer, specialiseret viden og praktiske færdigheder.Som en særlig anerkendelse blev der, udover beviserne, også uddelt priser til lærlinge, der havde udmærket sig i løbet af deres skolegang. Disse priser blev overrakt af skolen kontaktlærer Rasmus og uddannelseskoordinator Karoline.Smooth Rider-prisen gik til Henrik Videbæk Bülemann for hans imponerende ro og stabilitet gennem hele uddannelsen. Uden de store armbevægelser havde han stille og roligt navigeret sig gennem både skole og arbejde. Administrationen og underviserne har sjældent behøvet at træde til, hvilket vidnede om hans selvstændighed og kompetence. Henrik Videbæk Bülemann bestod konsekvent sine prøver, fag og certifikater ved første forsøg, og han klarede også sin svendeprøve med bravur.De 13 lærlinge har samlet set bestået over 200 prøver for at nå i mål.- Som skole er vi er glade for at sende dem videre på deres rejse som faglærte lastbilchauffører, klar til at bidrage til en transportbranche der har brug for faglært arbejdskraft, lyder det fra Dekra, som også sendte en særlig tak til de virksomheder, der har støttet lærlingene gennem deres uddannelse.- Deres engagement og tålmodighed har været afgørende for elevernes succes, påpeger Dekra.