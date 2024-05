E6 ved Stenungsund i Vestsverige åbner for trafik op til industriferien

EFTER STENSKRED I SEPTEMBER:

Torsdag 30. maj 2024 kl: 15:08

Af: Redaktionen - Vi er meget tilfredse med, at vi kan åbne E6 for gennemkørselstrafik så tidligt på sommeren. Vi har arbejdet hårdt og målrettet for at nå at blive færdige, så vi kan åbne for trafikken før sommerferieugerne, siger projektchef Daniel Svensson fra Trafikverket.Det grundlæggende arbejde er afsluttet, hvor den sydlige del er blevet stabiliseret i dybden med cementpæle. Det resterende arbejder er asfaltering, montering af autoværn, afstribning, skiltning, belysning og inspektioner.- Vi starter med at lægge asfalt i midten af juni. Tidsplanen holder, så længe vejret tillader det, og der ikke kommer skybrud hele ugen, siger Daniel Svensson.At få E6 genåbnet har været højeste prioritet hos Trafikverket. Det betyder, at noglearbejder, såsom genoprettelse af Kärrbäcken og den nordgående tilkørselsrampe, vil tage lidt længere tid.- Tre ud af fire ramper ved Stenungsundsmotet vil blive trafikeret i forbindelse med, at vi åbner for gennemkørselstrafik. Det er tidligere end beregnet, siger Daniel Svensson.Ind til E6 genåbner ved Stenungsund anbefaler Trafikverket, at man vælger E45. Skal man mellem Sverige og Norge, kan man kører via Rute 167 mellem Lyckorna og Lilla Edet.





