Automatisk nummerpladegenkendelse skal bruges til at inddrive ubetalte p-afgifter

FORSLAG:

Onsdag 22. maj 2024 kl: 12:34

Forslag til folketingsbeslutning

Om ANPG-kameraer til scanning af udenlandske nummerplader for ubetalte bøder og parkeringsafgifter ved de danske grænser





Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2024 at præsentere et lovforslag, der sikrer, at ANPG-kameraer (automatisk nummerpladegenkendelse) ved de danske grænser kan bruges til at scanne nummerplader for ubetalte bøder og parkeringsafgifter i forbindelse med udenlandske køretøjer, så disse bøder kan inddrives, inden skyldnerne forlader Danmark.





Bemærkninger til forslaget



Baggrund

I dag anvendes ANPG-kameraerne (automatisk nummerpladegenkendelse) allerede til overvågning af køretøjer, herunder køretøjer uden forsikring eller køretøjer med tilknytning til kriminelle aktiviteter og personer uden kørekort eller efterlyste personer, der fører et køretøj. ANPG-data anvendes også til analytisk arbejde i politikredsen for at forbedre operative indsatser, herunder målrettede udrejse- og kriminalitetskontroller. (Retsudvalget, alm. del - svar på spørgsmål 583, folketingsåret 2022-23, 2. samling).





At udvide anvendelsen af ANPG-kameraer til også at inkludere ubetalte bøder og parkeringsafgifter fra udenlandske køretøjer kræver en it-udvikling af ANPG-systemet, således at systemet vil generere såkaldte hits, når relevante køretøjer passerer ANPG-kameraerne ved de danske grænseovergange (Retsudvalget, alm. del - svar på spørgsmål 484, folketingsåret 2023-24).

En sådan proces vil blot kræve en enten automatisk eller manuel overførsel af data fra relevante myndigheder og private parkeringsselskaber m.v. til ANPG-systemet. Samtidig vil det kræve en ændring af ANPG-bekendtgørelsen, så ANPG-systemet identificerer køretøjer tilknyttet en person med ubetalte parkeringsafgifter fra et udenlandsk køretøj (Retsudvalget, alm. del - svar på spørgsmål 374, folketingsåret 2023-24).





Brug af ANPG-kameraer til inddrivelse af ubetalte bøder og parkeringsafgifter

I dag kan ANPG-kameraer ved den danske grænse ikke anvendes i forbindelse med inddrivelsen af ubetalte bøder og parkeringsafgifter fra udenlandske køretøjer, der forlader landet (Retsudvalget, alm. del - svar på spørgsmål 374, folketingsåret 2023-24). Dette er, til trods for at ANPG-kameraer er et af de vigtigste redskaber, vi har ved den danske grænse til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, og ANPG-lokationer dækker alle grænseovergange på landegrænsen mod Tyskland i Sønderjylland samt i færgehavnene i Rødby og Gedser (Retsudvalget, alm. del - svar på spørgsmål 583, folketingsåret 2022-23, 2. samling).





Forslagsstillerne mener, at det er dybt problematisk, at udenlandske køretøjer let kan forlade Danmark, uden at føreren betaler ubetalte bøder og parkeringsafgifter. Derfor ønsker forslagsstillerne at iværksætte tiltag mod dårlige udenlandske betalere.





Omkostninger ved ubetalte bøder og parkeringsafgifter

Færdsstyrelsen har oplyst, at der i perioden den 1. januar 2019 til den 2. maj 2023, hvor Færdselsstyrelsen har varetaget opgaven med at kontrollere parkering på de danske motorvejsrastepladser, er udstedt i alt 11.116 afgifter til udenlandske køretøjer over 3.500 kg. Af disse afgifter var pr. 2. maj 2023 hele 7.116 afgifter ubetalte. De ubetalte afgifter beløber sig til samlet 14.516.640 kr. (Transportudvalget, alm. del - svar på spørgsmål 173, folketingsåret 2022-23, 2. samling).





Ser man på udenlandske køretøjer under 3.500 kg, er der udstedt i alt 3.479 afgifter. Af disse afgifter er der pr. 31. oktober 2023 2.705 ubetalte afgifter, som beløber sig samlet til 1.379.550 kr. (Retsudvalget, alm. del - svar på spørgsmål 1103, folketingsåret 2022-23, 2. samling).





Dermed var der i 2023 ubetalte parkeringsafgifter fra de danske rastepladser for udenlandske køretøjer for omkring 15 mio. kr. Dette er desuden kun beløbet for ubetalte parkeringsafgifter fra landets rastepladser, hvorfor det må forventes, at det samlede beløb for ubetalte bøder og parkeringsafgifter i hele Danmark er markant større.





Forslagsstillerne ønsker derfor at pålægge regeringen inden udgangen af 2024 at præsentere et lovforslag, der muliggør, at ANPG-kameraer ved de danske grænser kan bruges til at scanne nummerplader på udenlandske køretøjer for at identificere ubetalte bøder og parkeringsafgifter. Dette skal muliggøre inddrivelse af ubetalte bøder, således at skyldnerne betaler, inden de forlader landet.





Finansiering

Forslagsstillerne forventer, at forslaget vil være selvfinansierende i forhold til de indtægter, som brug af ANPG-kameraer til inddrivelse af ubetalte bøder og parkeringsafgifter vil kunne medføre.



Af: Redaktionen Målet er, at bøder og p-afgifter kan inddrives, inden skyldnerne kører ud af Danmark. De ubetalte bøder og afgifter var for et år siden på knap 16 millioner kroner.Forslaget, der er fremsat af Danmarks Demokraterne (Betina Kastbjerg, Jens Henrik Thulesen Dahl, Dennis Flydtkjær, Susie Jessen, Peter Skaarup og Inger Støjberg, blev fremsendt til Folketinget 29. februar i år.Forslaget med bemærkninger lyder: