90-årig cyklist blev ramt af højresvingende lastbil

Tirsdag 21. maj 2024 kl: 15:21

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Chaufføren i lastbilen - en 51-årig mand fra Georgien - havde overset den 90-årige cyklist, der skulle lige ud ad Bredgade, men han selv skulle til højre ad Vænget. Kvinden blev ramt på underkroppen, men var ved bevidsthed, da en tilkaldt ambulance kom frem. Lægehelikopteren fløj til en nærliggende helikopterplads på Stejlhøj, da den ikke kunne lande nær uheldsstedet.En bilinspektør og specialister fra Tungvogns Center Øst blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet og lastbilen, så krydset var afspærret indtil omkring klokken 15.00.Den 51-årige udenlandske lastbilchauffør blev taget med på politistationen, hvor han blev afhørt med tolk. Han blev sigtet for at overtræde sin vigepligt og derved forårsage uagtsom legemsbeskadigelse. Han fik herefter lov til at gå, da der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle ham.Nu afventer bilinspektørens erklæring, hvorefter sagen vil blive behandlet ved et senere retsmøde.