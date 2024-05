Metalband er taget på tour med markant karavane

Tirsdag 21. maj 2024 kl: 11:07

Af: Redaktionen Verdens muligvis største metalband, Metallica, indledte sidste år en verdensomspændende tourné, hvor Iveco leverer de trækkende kræfter på landevejen, og som også bringer bandet til Norden. Det ikoniske heavy metal-band, der har James Hetfield i front og danske Lars Ulrich på trommer, slår tonen an i Parken to dage i juni.- Det er jo ikke et hvilket som helst band, men verdens måske mest kendte metalband. Vi er utroligt glade for den tillid, som Metallica udviser. De har et stramt tourprogram og er afhængige af, at vi leverer på kvalitet og oppetid. Det bliver et klart mål for os, siger Håkan Jönsson, der er Business Director hos Iveco Nordics.Ved at støtte Metallicas tourné har Iveco fået mulighed for at levere en mere klimavenlig gennemførelse af begivenheden og samtidig støtte bandets engagement i miljøspørgsmål-Det sker med at udvalg af biogas- og eldrevne køretøjer, som tager det tunge læs med Metallica på tour gennem Europa.- Det er blandt andet vores elektriske og biogasdrevne S-Way og S-eWay Metallica Special Edition lastbiler, som vil transportere bandcrew og udstyr rundt. Derudover vil eDaily og Daily Natural Gas minibusser, også i en Special Edition Metallica, tilbyde shuttle-services til bandets crew under koncerterne, siger Håkan Jönsson.Den store karavane af biler bliver svær at overse, da både lastbiler og minibusser er dekoreret i opsigtsvækkende farver og design.- Ligesom Metallicas musik og fremtoning er designet af bilerne råt, men samtidig er det holdt stilfuldt og nutidigt i en kombination af gul og matsort. Der er ikke nogen tvivl om, at karavanen af Metallica-lastbiler og -minibusser vil skabe opmærksomhed på vejene, og det kan vi jo godt lide, siger han.Metallicas igangværende tour med titlen M72 refererer til Metallicas ellevte og seneste album 72 Seasons, og tallet ’72’ henviser til en persons formative første 18 leveår.I Danmark har bandet siden debut'en i 1984 spillet 31 koncerter.