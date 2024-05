Wirehejsbilen er fransk og fire-akslet - med fikse-detaljer i førerhuset

Torsdag 16. maj 2024 kl: 11:34

Af: Redaktionen Renault Trucks fortæller, at den nye tridem-forvogn, der er fuldt luftaffjedret, fra fabrikken er udstyret med blandt andet Alcoa-alufælge, luksusførerstol, Roadpad+ multimedieskærm, læderpakke, køleskab og oliefyr.Hobro Hydraulik har opbygget bilen og Exolak har stået for komplet lakering af hejs, førerhus og øvrig opbygning.Lars Højvang har selv stået for montering af lygtebøjler, lys m.m. mens Fix Autopolstring i Hedensted har stået for det indvendige med læderbagvæg samt komplet motorkappe.Volvo Truck Center Viborg har monteret kamera, lys i fronten, tilslutningen af hejs samt klargøring og syn.Lars Herslund fra Renault Trucks/Volvo Truck Center Viborg har stået for salg og levering.