Entreprenørvirksomhed overførte tre-akslet kærre til Østhimmerland

Tirsdag 14. maj 2024 kl: 13:36

Chassis-opbygning:

Langvanger opsvejst til I-profil i højstyrkestål med kraftige tværvanger og forstærkninger

Højde justerbart træk - 4 x 50 mm

Forskydeligt trækstang med 57,5 mm træk

Udtrækbar kofanger bagerst, så udhænget kan overholdes

Justerbar bagende til containere i længde af 6.000 mm til 6.500 mm

Ca. 2/3 af kærrens længde er fremstillet som tre-vejs tipramme

Stål-værktøjskasse i venstre side

Lidt om CAC Entreprenør A/S:

Af: Redaktionen Om CAC Entreprenør A/S' nye tre-akslede Kelberg overførringskærre:Kel-Berg kærren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser.Den nye overføringskærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.CAC Entreprenør A/S udfører mange forskellige slags entreprenøropgaver for både private og erhverv - eksempelvis nybyggeri, veje, rør og kabler, stalde og gylletanke. Derudover beskæftiger virksomheden sig med knusning af beton og sortering af nedbrydningsmaterialer.