Transportkoncern vil have flere kvinder i de øverste ledelseslag

Mandag 13. maj 2024 kl: 12:35

Øget andel af bæredygtige drivmidler

Af: Redaktionen - Jeg er enormt stolt af netop det resultat. Det giver nemlig et reelt billede af, hvor meget bedre vi bliver til at fragte samme mængde gods på en mere grøn måde, siger administrerende direktør i Frode Laursen, Thomas Corneliussen.Resultatet tager højde for mængden af gods, der fragtes og opbevares på virksomhedens logstikcentre, hvilket vi sige, at selvom Frode Laursen ligesom resten af branchen oplevede lidt lavere godsmængder i 2023, så udlignes den forskel og viser en forbedring på 4 procent. Samlet giver det en CO2-reduktion på 22 procent siden 2020. Dermed er Frode Laursen rykket tættere på sit mål om en 35 procent reduktion i 2030.Det er især en øget andel af kørsel på bæredygtige drivmidler, der har bidraget til den positive udvikling. Da Frode Laursen oplevede lavere godsmængder i 2023, valgte man at skære ned på dieselbilerne, og opretholde aktiviteten på de biler, der kører på bæredygtige drivmidler. Det betød, at andelen af bæredygtige drivmidler i det samlede brændstofforbrug steg fra 18 til 26 procent.- Vi har i de senere år haft meget stort fokus på bæredygtige drivmidler, og har især valgt at fokusere på HVO og biogas. De er vigtige overgangsteknologier, inden vi for alvor kan rulle el- og eventuelt brint-lastbilerne ud, siger Thomas Corneliussen.Ifølge Thomas Corneliussen er el- og brint-teknologierne endnu ikke udviklet nok til brug over længere strækninger og på tværs af landegrænser, som er en væsentlig del af Frode Laursens aktiviteter.Men Frode Laursen har i 2023 høstet gode erfaringer med den første el-lastbil, og flere er på vej. Det betyder, at virksomheden forventer, at andelen af bæredygtige drivmidler til egne lastbiler, bliver ved med at stige.

Net-Zero i 2050

Det er blandt andet også de bæredygtige drivmidler, der skal hjælpe Frode Laursen på vej i koncernens ambition om at nå Net-Zero i 2050.





- Vi har i 2024 tilsluttet os Science Based Targets initiative og vil i den kommende tid arbejde med at fastsætte mål, der bringer os i Net-Zero i 2050. Vi har tidligere været lidt tilbageholdende med at fastsætte mål så langt ud i fremtiden fordi, der har meget stor usikkerhed om de teknologier, der skal muliggøre CO2-reduktioner på lange transporter. Vi anerkender dog også den drivkraft, der ligger i at sætte ambitiøse mål, og så må vi lære at leve med, at vi ikke kender hele vejen dertil 100 procent endnu, siger Thomas Corneliussen





Fire ud af ti ledere skal være kvinder

Det er ikke kun på klimaområdet, Frode Laursen har sat 2030 mål. Det gælder også mål for det underrepræsenterede køn.





- Minimum 40 procent af vores ledere skal være kvinder i 2030, siger Thomas Corneliussen.





I dag udgør kvinder 34 procent af alle ledere i Frode Laursen, mens de udgør 27 procent af de øverste ledelseslag i forretningen.





- Selvom logistikbranchen traditionelt har været en mandsdomineret branche, så tror vi på, at en målrettet indsats kan bane vejen, siger Thomas Corneliussen og nævner blandt andet fokus på mangfoldighed, træning i at se skævheder, samt interne talent- og udviklingsprogrammer, som dele af den målrettede indsats.





- Med den pipeline, vi er i gang med at etablere, er jeg ikke i tvivl om, at vi når målet om minimum 40 procent kvinder, fremfører Thomas Corneliussen.





Interesserede kan læse Frode Laursen's bæredygtighedsrapport 2023 her:





