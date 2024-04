Transportvirksomhed på Vestsjælland tager læsset med ny fire-akslet tiptrailer med Hardox-lad

Tirsdag 9. april 2024 kl: 15:14

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Kraftige forsmæksforstærkninger i profiler med 8 mm forsmæksplade

Kassen er opbukket i plade med kraftig 12 mm bund

Siderne er opbygget i 8 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

Ekstra kraftig forstærkningsspante i bagenden

600 mm høj nedfaldbar stålbagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Holder til kost og skovl monteret i venstre side

Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre meter stige

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Plastikafdækning på underkøringskofanger

Lidt om Faurkilde.dk ApS:

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om den nye Kel-Berg trailer:Kel-Berg trailerne er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mens fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende.Traileren, der er monteret med Kel-Berg sikkerhedspakke med dumperventil, bak- og tilt-alarm, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Faurkilde.dk ApS blev stiftet i september 2008 i den lille by, Faurbo, på Vestsjælland med fokus på bioenergi og biobrændsel. Efterfølgende har Faurkilde.dk ApS udvidet til også at have en vognmandsafdeling. Faurkilde Transport tilbyder en række transportydelser - herunder transport og lagring af flydende produkter, transport af korn og entreprenørkørsel.