Chauffører holdt hvil i deres lastbiler - skulle have været på hotel

Tirsdag 9. april 2024 kl: 11:34

Af: Redaktionen Tungvogns Center Øst gennemførte kontrollen for at følge op på, om lastbilchaufførerne overholdt reglerne om ugehvil. 18 udenlandske lastbiler blev kontrolleret, og det viste sig, at knap halvdelen af chaufførerne afholdt ugehvil i deres lastbiler.

Politiet oplyser, at fem chauffører fra samme firma havde fået besked fra deres vognmand om, at de skulle overnatte i deres lastbiler i de to nætter ugehvilet varede. Politiet fremhæver, at chaufførerne burde have været indlogeret på et hotel eller lignende overnatningssted med adgang til bad, toilet og køkken. Da bøden mod arbejdsgiveren forventes at blive 100.000 kroner, tilbageholdt politiet en lastbil som depositum.





To indiske chauffører i den samme lastbil oplyste, at deres arbejdsgiver siden påske havde nægtet dem at betale for indlogering og henvist dem til at sove i lastbilen. Bødekravet mod vognmanden forventes her at blive 40.000 kroner. Også her blev lastbilen tilbageholdt med hjullås. Politiet oplyser, at sagen bliver juridisk vurderet i forhold til, om der er sket brud på straffelovens regler om menneskeudnyttelse.





En anden chauffør havde gennemført ugehvil på 50 timer i lastbilen, og vognmanden indbetalte depositum på 20.000 kronr til dækning af forventet bødekrav mod virksomheden.





En vognmand havde planlagt, at chaufføren skulle gennemføre et ugehvil på 49 timer i lastbilen, men chaufføren havde ved kontrollens start kun afholdt lidt over 43 timer, hvorfor han kunne påberåbe sig, at han gennemførte et såkaldt reduceret ugehvil på mindst 24, men højst 45 timer. Han fik derfor travlt med at pakke sit udekøkken sammen og køre på hotel for at afholde 6 timers pause, inden ugehvilet kunne nå at kategoriseres som et regulært ugehvil.





En chauffør havde ikke styr på sin udstationeringserklæring, men han var korrekt oprettet i systemet. Han og virksomheden slap denne gang med en påtale og vejledning om, at en sådan erklæring skaber sikkerhed for, at udenlandske chauffører, der kører gods mellem andre lande, modtager løn på overenskomstmæssige vilkår, der matcher de enkelte landes lønninger.





- Vi foretager løbende kontrol af, om ugehvil afholdes efter reglerne. Det er afgørende for sikkerheden på vejene, at chaufførernes får et ordentligt hvil og den velfærd, de har krav på, siger politikommissær Michael Sander, der er leder i Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.





Politiet henviste alle chauffører til hoteller i området, og det er politiets forventning, at arbejdsgiverne betalte for og frem over betaler for egnet indkvartering til deres ansatte.





