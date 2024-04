Usikker dæmning betyder aflyste tog mellem Herning og Silkeborg

Fredag 5. april 2024 kl: 10:03

Af: Redaktionen Arriva, der kører tog på strækningen oplyser, at der er indsat togbusser, der kører fra Herning Station på minuttallet 15, og fra Silkeborg Station ligeledes på minuttallet 15.Arriva oplyser på sin web-siden fredag formiddag, at et enkelt tog mellem Aarhus og Herning også er aflyst.