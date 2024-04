Politiet på Midt- og Vestsjælland stoppede falsk politipatrulje

Fredag 5. april 2024 kl: 09:47

Af: Redaktionen Den 51-årige mand blev mandag eftermiddag stoppet af en officiel politipatrulje på Kalundborgmotorvejen i Holbæk. Politiet havde kort forinden fået en anmeldelse fra føreren af en varebil, som den falske politipatrulje efter en uenighed i trafikken havde forsøgt at stoppe på Kalundborgmotorvejen. Den 51-årige mand kørte i en rød Dacia Logan personbil, som han havde forsynet med blå blink på instrumentbrættet. Han blev sigtet for at udgive sig for at være fra en offentlig myndighed, hvilket er en overtrædelse af straffeloven og kan give op til to års fængsel.Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi undersøger sagen og søger vidner for at afklare, om der har været flere lignende episoder.- Noget tyder på, at det ikke er første gang at bilisten har kørt med blåt blink. Borgere, som har oplevet lignende episoder, eller som har set en rød Dacia Logan med blåt blink i forruden, må meget gerne ringe til os. Det er vigtigt, at man kan stole på myndighederne, så vi ser med stor alvor på sager med falsk politi, siger politikommissær, Lars Galasz, der er leder af Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.De foreløbige undersøgelser tyder på, at bilisten kan have kørt med blåt blink på strækninger i hele Danmark. Vidner som har oplysninger i sagen kan ringe til politiet på tlf. 114.