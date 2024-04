I Haslev vil trafikselskab køre bus efter passagernes køreplan

Torsdag 4. april 2024 kl: 15:02

Af: Redaktionen Nærbus i Haslev. (Foto: Movia)De fleste er vant til, at busserne kører efter en fast køreplan med faste tidspunkter på faste ruter og med faste stoppesteder.Men i Faxe Kommune vil det frem til slutningen af 2025 være anderledes. Der vil en ny nærbus køre efter passagernes køreplan, der bliver lagt, når nogen har bestilt en turNærbussen, som Faxe Kommune og trafikselskabet Movia tester fra 8. april og frem til udgangen af næste år, er en ny form for bus, der kun kører, når nogen har bestilt en tur. Nærbusserne kører derfor også uden fast rute eller køreplan, og kan standse og sætte dig af ved alle stoppestederne i et område nær Haslev.

Under pilotforsøget med nærbus i Haslev erstattes linjerne 265, 266 og 267 af nærbusser.





Fremtidens kollektive mobilitet i Faxe Kommune

Nærbus er et bud på en fleksibel løsning til transportbehov i landområder. Det er første gang, at konceptet testes i Danmark, men inspirationen stammer fra flere andre steder i Europa - blandt andet fra Sverige.





I Faxe Kommune er der store forhåbninger til pilotforsøget med de nye nærbusser i Haslev.





- Vi ønsker, at alle i Faxe Kommune kan transportere sig til skole, arbejde og i fritiden, og derfor ser vi nærbus som et rigtig godt bud på, hvordan vi kan give vores borgere - især dem, der bor uden for Haslev by - en mere fleksibel busdrift, siger borgmester i Faxe Kommune, Ole Vive (V).





Hos Movia ser administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, frem til at få afprøvet nærbus i Haslev-området.





- Vi håber på, at vi sammen med Faxe Kommune kan give borgerne i Haslev en busservice med nærbus, der passer bedre til borgernes behov, fordi borgerne selv er med til at bestemme bussens køreplan i det daglige. Der er tale om et forsøg, hvor vi tester en ny måde at bruge bussen på, så vi håber, at Haslev-borgerne vil tage godt imod nærbus-forsøget, selvom vi godt ved, at det ikke altid er nemt med forandringer, siger hun og fortsætter:





- Det er derfor også vigtigt at fortælle, at borgerne under forsøget altid kan tage fat i os i Movia, hvis man oplever noget, vi kan gøre bedre. Det er et stort forsøg, og vi skal lære af resultaterne. Det skal vi også bruge passagerernes oplevelser og vurderinger og hjælp til.





Bus på bestilling

Nærbusserne i Haslev erstatter busserne på buslinierne 265, 266 og 267. Derfor skal de lokale passagerer vænne sig til en ny måde at tage bussen på. Hvis de skal transporteres inden for de tre linjers område, skal de bestille de en nærbus. Det gør de nemmest i nærbus appen, som er tilgængelig for både iPhone- og Android-brugere.





Passagererne angiver, hvorfra, hvornår og hvorhen de ønsker at tage bussen. Hvis der er andre med bussen på samme tid, vil nærbus planlægge den bedst mulige rute for alle passagerer. Hvis man er den eneste, der skal køre på et bestemt tidspunkt, kører nærbus den hurtigst mulige vej til destinationen på tværs af stoppestederne fra de tre buslinjer.





Hvis man ikke er god til eller har lyst til at bruge en app, er det også muligt at bestille en tur med nærbus ved at ringe til Movia's kundeservice på alle hverdage mellem klokken 7.00 og klokken 18.00 - og i weekender mellem klokken 8.00 til 18.00. Alternativt kan man også bestille nærbus på sin computer på bestil.nærbus.dk.





Minister indvier nærbus

Movia og Faxe Kommune indbyder alle byens borgere og pressen til den officielle indvielse af nærbus i Haslev. Nærbus kører i Haslev fra mandag 8. april, og onsdag 10. april klokken 10.00-11.00 afholdes der officiel åbning af nærbus på Haslev St. Busterminal.





Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, Morten Dahlin (V), borgmester i Faxe Kommune, Ole Vive (V), og administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen holder åbningstaler.





Fakta om nærbusserne i Haslev:

Nærbus kører på bestilling fra morgen til aften - alle hverdage fra klokken 6.00 til 22.00

Nærbus kan bestilles via en app på smartphone hele døgnet - appen bruges kun til bestilling af tur, ikke til billetkøb

Man kan også bestille nærbus ved at ringe til Movias kundeservice på tlf. 70 15 71 00 alle hverdage mellem klokken 7.00 og 18.00 og weekender mellem klokken 8.00 og 18.00 eller på bestil.nærbus.dk

Nærbusserne er lidt mindre busser. Erfaringer fra lignende test viser, at busser i denne størrelse fungerer godt til dynamisk busdrift i nærområder

Den øvrige offentlige transport i Faxe Kommune vil køre som normalt i testperioden

En nærbus har plads til én barnevogn/kørestol/rollator ombord. Det er ikke muligt at medtage cykler

Man skal betale for sin rejse i nærbus med Rejsekort, Pendlerkort, Ungdomskort, Skolekort og de andre almindelige billettyper. Det er også muligt at købe kontantbilletter hos chaufføren

Skolekørsel fortsætter som i dag med faste afgange morgener og eftermiddage på linje 265 og 266

Man kan oprette faste ture i nærbus-appen eller ved at ringe til Movias kundeservice, hvis man har en fast daglig eller ugentlig tur. Så slipper man for at bestille nærbus hver gang

Det er busoperatøren DitoBus, der kører nærbus i Haslev for Movia

