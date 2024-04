Italiensk minister kalder Østrigs politik for arrogant

TRANSITTRAFIKKEN GENNEM ØSTRIG:

Torsdag 4. april 2024 kl: 15:03

Af: Redaktionen Italiens vicepremierminister Matteo Salvini (Lega) har kaldt Østrig for arrogant med hensyn til de tyrolske begrænsninger af transittrafikken. Den italienske minister mener, at EU-kommissionen har været for passiv over for Østrig i for mange år.Østrig agter at bibeholde de regler, der er indført, og holde kursen, der lægger begrænsninger på transittrafikken mellem Tyskland og Italien via Tirol.Østrigs transportminister Leonore Gewessler (De Grønne) peger på, at borgerne i Tirol vil lide under "uudholdelige forhold", hvis der bliver lempet på restriktionerne.Hun henviser til trafikpropper, støj og dårlig luft langs Brenner-ruten og mener, at foranstaltningerne er "lovligt kompatible", og at de vil blive "forsvaret i overensstemmelse hermed" på den kommende høring.