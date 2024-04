Transportaftale mellem EU og Moldova er forlænget

Torsdag 4. april 2024 kl: 12:31

Af: Redaktionen Aftale med Moldova, der nu er forlænget, blev undertegnet onsdag 29. juni 2022, blev indført efter Ruslands angreb på Ukraine, som betød tab af transportruter, der passerede gennem Ukraines havne ved Sortehavet, og eksportmarkederne til det østlige Ukraine.Ved delvist at liberalisere vejgodstransporten ved at give transit- og bilaterale transportrettigheder til moldoviske transportvirksomheder og EU-transportvirksomheder på deres respektive områder har aftalen betydet, at det moldoviske marked og markederne i EU er blevet knyttet tættere sammen.







Derudover har aftalen betydet, at transport til og fra Ukraine er blevet enklere.





EU- Kommissionen oplyser, at eksporten ad landevej fra Moldova til EU steg med henholdsvis 27 procent i mængde i tredje kvartal af 2022 og med 35 procent i tredje kvartal af 2023 sammenlignet med samme periode i 2021. Omvendt steg EU's vejeksport til Moldova med 30 procent i værdi fra tredje kvartal af 2021 til tredje kvartal af 2022 og stabiliserede sig omkring samme værdi i tredje kvartal af 2023.





Oprindeligt udløb aftalen søndag 30. juni 2024.





© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.