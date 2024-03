Arbejdstøj kan repareres

Mandag 25. marts 2024 kl: 10:30

Forlænger produkternes levetid gennem reparation



Af: Redaktionen - Vi har arbejdet på at reducere miljøpåvirkningen fra vores produktion i årevis og er nu også begyndt at udvikle innovative løsninger, der kan forlænge produkternes levetid. Ved at tilbyde vores kunder denne reparationsservice kan vi sikre, at vores produkter udnyttes fuldt ud, før de sendes til genanvendelse, siger Anne Nilsson, der er Director of Marketing and Sustainability hos Fristads.Der er sat gang i pilotprojekter for den nye reparationsservice på flere af Fristads' markeder i samarbejde med udvalgte kunder i Sverige og Benelux-landene. I den første fase er planen at identificere de logistiske udfordringer, der er forbundet med reparationsservicen, så Fristads kan udvikle en serviceydelse, der kan tilbydes til kunder på alle markeder fremover.- Det at minimere vores egen miljøpåvirkning og hjælpe vores kunder med at træffe mere miljøbevidste valg er to meget vigtige aspekter af Fristads' bæredygtighedsindsats. Ved at udvide vores ambitioner inden for bæredygtighed til også at omfatte reparation af vores kunders produkter kan vi bidrage til at reducere efterspørgslen efter nye produkter samtidig med, at vi finder nye måder at drive forretning på, siger Petra Öberg Gustafsson, der er administrerende direktør hos Fristads.Fristads har i længere tid tilbudt mindre reparationer i forbindelse med reklamationer. I 2023 blev 27 procent af alt det tøj, der blev reklameret over, repareret og returneret til kunden i stedet for at blive erstattet med nye produkter.- Tøjindustrien tegner sig for 4-8 procent af de samlede globale CO2-udledninger, hvoraf størstedelen kommer fra produktionen. Derfor er det vigtigt for klimaet, at vi ikke producerer mere tøj end nødvendigt, og at vi sikrer, at produkterne bruges i så lang tid som overhovedet muligt. Vores nye reparationsservice kan hjælpe os med at sikre, at vi bevarer vores førerposition inden for bæredygtighed i arbejdstøjsindustrien, siger Anne Nilsson.