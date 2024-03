Skader til og fra en tilkaldevagt eller rådighedsvagt kan være omfattet af Arbejdsskadeloven

Fredag 22. marts 2024 kl: 11:03

"Skader, der sker under befordring til og fra arbejde, er dog undtagelsesvist omfattet af loven, hvis befordringen efter en konkret vurdering må anses som et led i arbejdet eller overvejende vurderes at være i arbejdsgivers interesse.



Efter befordringsbekendtgørelsen er tilskadekomne blandt andet sikret under befordring til og fra arbejde, når tilskadekomne tilkaldes af arbejdsgiver, og når tilskadekomne har rådighedsvagt.

Af: Redaktionen I principmeddelelsen "1-24 om arbejdsskade - lovens personkreds - befordring til og fra arbejde - tilkaldevagt - rådighedsvagt" skriver Ankestyrelsen blandt andet følgende om transport til og fra arbejde, når det eksempelvis sker i forbindelse med en rådighedsvagt:



Rådighedsvagt er en vagt, hvor tilskadekomne står til rådighed for arbejdsgiver uden for normal arbejdstid. Etablering og indhold af en rådighedsvagt, herunder hvad der aktiverer pligten til at møde på arbejde, afhænger af det enkelte ansættelsesforhold.



Det er ikke nødvendigvis en betingelse, at tilskadekomne tilkaldes af arbejdsgiver, for at der er tale om en rådighedsvagt, da det konkret kan være aftalt, at andre forhold aktiverer rådighedsforpligtelsen.



I det tidsrum, hvor tilskadekomne har rådighedsvagt og således står til rådighed for arbejdsgiver, vil skader under befordring til eller fra arbejde være omfattet af loven. Det gælder for eksempel i den situation, hvor tilskadekomne umiddelbart efter almindelig arbejdstids ophør - og efter en rådighedsvagt er påbegyndt - er på vej hjem fra arbejde, og en skade sker under befordringen".





Ankestyrelsen fremhæver eksempelvis en konkret sag, hvor en person var en del af en sneovervågningsvagtplan, hvor han på vagtdagene havde pligt til at stå til rådighed og orientere sig i vejrforholdene og selv vurdere, om arbejde uden for normal arbejdstid var nødvendigt. Den dag, han kom til skade, var der snestorm, og han skulle derfor møde ind under sin snevagt for at rydde sne og salte. På vej til arbejde gled han på en isglat cykelsti og kom til skade.





Interesserede kan se principmeddelelsen fra Ankestyrelsen her:



