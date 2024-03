86 millioner skal løfte stationer på fjern- og regionalbaner - og på S-banen

Onsdag 20. marts 2024 kl: 13:06

2024-projekter:

Nørrebro Station (visuelt løft og bedre adgangsforhold)

Vesterport Station (visuelt løft)

S-banen (undersøgelser og projektering af visuelt løft)

Holbæk Station (udarbejdelse af masterplan)

Hobro Station (bedre adgangsforhold og sammenhæng)

Hjørring Station (istandsættelse af stueetagen)

Langå Station (istandsættelse af stationsbygning)

Dybdegående oprydning med videre (primært S-banen)

Tidligere besluttede projekter:

Køge Bugt-banen (visuelt løft)

Nordbanen (visuelt løft)

Kalundborg Station (total istandsættelse)

Ringe Station (total istandsættelse)

Ringkøbing Station (total istandsættelse)

Svendborg Station (total istandsættelse)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Langaa Station - juni 2021. (Foto: Jesper Christensen)De tre jyske stationer er stationerne i henholdsvis Hjørring, Hobro samt Langå, mens de to stationer på S-banen er Nørrebro Station og Vesterport Station. De i alt 86 millioner skal bruges et en række projekter, som partierne bag Infrastrukturplan 2035 har godkendt. Projekterne skal give stationer, der er slidt efter mange års brug, et tiltrængt løft.Derudover er der afsat midler til udarbejdelse af en masterplan for Holbæk Station sammen med lokale interessenter samt undersøgelser og projektering af et visuelt løft af flere udvalgte S-togsstrækninger med henblik på eventuelt senere anlæg. Det er også besluttet, at der skal foretages en dybdegående oprydning på stationer, som kræver en ekstra indsats for at forbedre forholdene for passagererne.Midlerne kommer fra puljen til mere trygge og attraktive stationer, der blev afsat i forbindelse med Infrastrukturplan 2035. Der er i alt 350 millioner kroner i puljen, der udmøntes årligt, indtil pengene er brugt. Det er DSB, der indstiller projekter til puljen, som godkendes af forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035.Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 prioriterer løbende projekter, der skal sættes i gang.Nedenfor fremgår hvilke projekter, der foreløbigt er besluttet af forligskredsen.