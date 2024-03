Fremtidens Kollektive Mobilitet bliver kørt frem på konference

Onsdag 20. marts 2024 kl: 11:14

Hvilke nye mobilitetsløsninger skal i spil og kan de gamle fungere endnu bedre?

Er knudepunkter og hubs den hemmelige ingrediens, der skal få det til at hænge sammen?

Hvad med økonomien bag det hele?

Ekspertudvalgets mobilitetskatalog

Dilemmaerne ved samkørsel

Udviklingen af knudepunkter og hubs

Priser og billettyper i den kollektive trafik

Nye kilder til finansiering af den kollektive trafik

Program:

Af: Redaktionen I oplægget til konferencen skriver TØF og Kollektriv Trafikforum følgende:Konferencen vil fokusere på hands-on perspektiv, hvor problemstillinger, som har interesse for repræsentanter fra blandt andet trafikselskaber, bestillere og operatører bliver drøftet og præsenteret.På konferencen, der kommer forud for de forslag og idéer, som Regeringens Ekspertudvalg om kollektiv mobilitet ventes at fremlægge, vil der blive sat spot på både de nye og gamle mobilitetsløsninger. Der vil også vil blive præsenteret erfaringer fra konkrete kollektive projekter og tiltag med fokus på at vidensdele og give deltagerne konkrete og håndgribelige ting, de kan tage med hjem til deres daglige arbejde.Konferencen tager en række temaer op - herunder:Interesserede kan finde yderligere oplysinger og tilmelde sig9.30-10.30 Morgenbrød og indskrivning10.30-11.30 Velkomst og keynotesKeynote 1: Kim Kofod Hansen, Udviklingsdirektør i Region MidtjyllandKeynote 2: Oplægsholder er endnu ikke på plads

11.30-12.15 Session 1

Lokale 1: Samkørslens dilemmaer, Trine Wollenberg (Vicedirektør, Dansk PersonTransport) og Nicolai B. Sørensen (Kommerciel direktør, Nordjyllands Trafikselskab)



Lokale 2: Knudepunkter og Hubs kan drive udviklingen, Line Ellesøe Jarlholm (Projektleder, Midttrafik) og Julie Seung Hee Rømer (Senior Business Development Manager i DSB)





12.15-13.00 Frokost





13.00-13:45 Session 2

Lokale 1: Klimagevinsten ved samkørsel Henrik Gudmundsson (Seniorkonsulent Fremtidens Mobilitet CONCITO) og Nye penge til bustrafik, Anette Enemark (Mobilitetschef, Movia)



Lokale 2: Nytænkning og styrkelse af de individuelle tilbud, Henrik Vestergaard (Midttrafik) og Peter Juhl (Movia) 13:45-14:00 Pause





14:00-14:45 Session 3

Lokale 1: Nye finansieringsmodeller for mobilitet, Susanne Krawack og Erdem Ovacik (Donkey Republic)



Lokale 2: Takster, priser og passagervækst Lotte Braagaard (Sekretariatschef, DOT) og Camilla Bjerrum Hansen (Markedschef, DSB)





14:45-15:00 Pause





15.00-16.00 Afrunding og netværk





I forlængelse af afrundingen - kl. 15.30 - afholder Kollektiv Trafik Forum sit Årsmøde 2024, hvor alle er velkomne





Pris: 1100 kroner for medlemmer af TØF eller KTF, 1750 kroner for ikke-medlemmer. Early Bird inden 29. marts 800 kroner for for medlemmer af TØF eller KTF, 1450 kroner for ikke-medlemmer.





Konferencen og det efterfølgende årsmøde i Kollektiv Trafik Forum finder sted mandag 8. april på Blixens, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand.









