Ny stykgodsafdeling skal sikre kvalitet og kundeservice

Onsdag 20. marts 2024 kl: 10:05

Af: Redaktionen Måden at arbejde på er blevet samlet, hvilket skal hjælpe med at sikre datakvalitet og sikkerhed.





Afdelingen håndterer forsendelser på op til to paller og sender til og fra Benelux, Tyskland, Spanien og Sverige. Freja forventer gradvist at udvide til flere lande, hvilket vil kunderne mulighed for at bruge Freja til størstedelen af deres stykgodsforsendelser.





- Vi er spændte på det nye setup og tror på, at det vil forbedre værdien og oplevelsen for vores kunder. Vi ser allerede, hvordan denne afdeling gør en positiv forskel for vores organisation og vores kunder, og vi ser frem til at udvide til flere lande, og dermed forbedre vores position inden for stykgodsforsendelser, siger Groupage Manager i Freja, Simon Plougstrup.





Freja er en del af System Alliance Europe, der er et højkvalitetsnetværk af stykgodstransportører i Europa. Danske virksomheder i System Alliance Europe er ud over Freja A/S også BHS Logistics A/S.





Freja A/S, der er en virksomhed under SDK Freja A/S og dermed en del af United Shipping & Trading Company - USTC-koncernen.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.