- Fransk lastbilproducent leverede 18 procent flere lastbiler

Fredag 15. marts 2024 kl: 13:23

Leverancer fordelte sig som følger:



Elektriske tunge og mellemtunge køretøjer: 624 enheder (+ 65 procent)

Lette elektriske køretøjer: 1.012 enheder (+ 278 procent)

Renault Trucks leverede 6.000 brugte køretøjer i 2023

I 2023 leverede Renault Trucks 1.636 elbiler, hvilket var en stigning på 153 procent i forhold til året førBrugte køretøjer:I Europa (EU27) Renault Trucks leverancer i segmentet på over 16 tons steg med 3,4 procent i 2023. Trods fremgangen endte markedsandelen 0,9 point lavere end året før og endte på 8,5 procent. I 6-16 tons segmentet steg leverancerne med 6,8 procent, mens markedsandelen faldt med 0,8 point til 6,2 procent. Renault Trucks er fortsat førende på sit hjemmemarked med en andel på 27,9 procent af det franske marked i segmentet på over 16 tons.I segmentet for elektriske køretøjer på over 16 tons overgik Renault Trucks markedet med en penetrationsrate på 2,5 procent i 2023 (709 registrerede køretøjer). Tallet skal sammenlignes med en samlet penetrationsrate for elektriske lastbiler i Europa på 0,9 procent (3.163 registrerede køretøjer).Producentens andel af det europæiske marked (EU30) for over 16-tons elektriske lastbiler lå i 2023 på 22,4 procent. I Frankrig har Renault Trucks en andel på 84 procent af dette segment med 464 registrerede køretøjer.I segmentet for elektriske lette erhvervskøretøjer oplevede Renault Trucks en stigning med 278 procent med 1.012 leveret enheder. Tendensen forventes at fortsætte i 2024 med de to nye elektriske lette erhvervskøretøjsmodeller: Renault Trucks E-Tech Trafic og den nye Renault Trucks E-Tech Master (sidstnævnte vil erstatte den nuværende model i 2024).Renault Trucks har sat sig som mål, at 50 procent af de solgte køretøjer skal være elektriske inden 2030.