Lastbilchauffør brugte tidligere kollegas førerkort

Fredag 15. marts 2024 kl: 10:17

Om Tungvognscenter Syd:

Tungvogncenter Syd er et af tre tungvognscentre i Danmark. Tungvognscentrene varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrenes arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi

Af: Redaktionen Den 49-årige lastbilchauffør, der kommer fra Aarhus-området, blev mandag 5. december 2022 standset og kontrolleret ved Middelfart af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd.Lastbilchaufføren erkendte sig skyldig og forklarede, at hans eget førerkort var udløbet, og at han for at undgå at blive fyret brugte et førerkort fra en tidligere kollega, som havde glemt det i lastbilen.Lastbilchaufføren blev idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om at udføre 80 timers samfundstjeneste og en ubetinget frakendelse af førerretten i seks måneder til de tunge kategorier.Han fik også en bøde på 1.000 kroner, fordi han ikke havde sit chaufføruddannelsesbevis med sig.Den 49-årige udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at anke dommen.