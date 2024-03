Myndighederne får lettere ved at forfølge lovovertrædere fra andre EU-lande

Torsdag 14. marts 2024 kl: 13:22

Af: Redaktionen De nuværende EU-regler om grænseoverskridende håndhævelse har bidraget til at øge overholdelsen af færdselsreglerne for bilister fra andre EU-lande. Ikke desto mindre blev omkring 40 procent af de grænseoverskridende lovovertrædelser i 2019 begået ustraffet - enten fordi gerningsmanden ikke blev identificeret, eller fordi betalingen af bøden ikke blev gennemført.







Ugens aftale omfatter disse spørgsmål med nye bestemmelser, der forbedrer samarbejdet mellem medlemsstaterne. Ud over den automatiske udveksling af oplysninger mellem nationale myndigheder, indføres der gensidig bistandsprocedurer til at identificere gerningsmanden og håndhæve bøder.







Ud over de hyppigste og mest alvorlige forseelser, såsom hastighedsoverskridelser, spirituskørsel, vil samarbejdet mellem nationale myndigheder også omfatte:

Hit-and-runs

Ikke holde tilstrækkelig afstand fra forankørende køretøj

Farlig overhaling

Farlig parkering

Krydse en eller flere fuldt optrukne spærrelinier eller -flader

Kørsel i den forkerte retning

Manglende respekt for reglerne om brug af nødkorridorer

Manglende respekt for trafiksikkerhedsrelaterede adgangsrestriktioner for køretøjer, der gælder for områder som skolezoner, fodgængerzoner og cykelstier

Kørsel med overlæs Medlemsstaterne vil rapportere om spørgsmål vedrørende lovovertrædelser begået af tredjelandschauffører. Ud over de hyppigste og mest alvorlige forseelser, såsom hastighedsoverskridelser, spirituskørsel, vil samarbejdet mellem nationale myndigheder også omfatte:Medlemsstaterne vil rapportere om spørgsmål vedrørende lovovertrædelser begået af tredjelandschauffører.







En it-portal skal give borgerne let adgang til oplysninger om de færdselssikkerhedsregler, der gælder i hver medlemsstat, men også klageprocedurer samt pålagte bøder, håndhævelsesordninger og tilgængelige midler til betaling af bøderne.









Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger styrkes gennem klare roller og opgaver for nationale forvaltninger i grænseoverskridende håndhævelsesprocedurer, bestemmelser om datasikkerhed, klare frister og vejledning om det sprog, der skal bruges i kommunikationen med borgerne.









Den politiske aftale skal nu vedtages formelt. Når den proces er afsluttet af EU-Parlamentet og EU's Ministerråd, vil de nye regler blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og skal omsættes til national lovgivning inden for to et halvt år.







© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.