EU misser modulvogntogenes fulde potentiale

TRANSPORTORGANISATION:

Torsdag 14. marts 2024 kl: 10:49

Af: Redaktionen For ITD var det derfor en pose med blandede bolsjer, som medlemmerne af EU-Parlamentet besluttede for revisionen af direktivet om vægte og dimensioner.

ITD International Transport Danmark har længe arbejdet for en revision af lovgivningen, fordi harmoniserede regler for lastbilers maksimalt tilladte højde, længde og vægt er en forudsætning for den fri bevægelighed inden for EU.





- Det er positivt, at EU-Parlamentet vil gøre det nemmere at søge tilladelser om modulvogntog på tværs af landegrænserne. Jo mere forskellige regler, man opererer med i de enkelte lande, des mere besværligt bliver det for vognmænd og chauffører. Så EU-Parlamentet har på nogle områder bevæget sig i den rigtige retning, og det vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for, siger John Agervig Skovrup, der er bestyrelsesformand i ITD.





ITD fremhæver, at modulvogntog er et effektivt værktøj på flere området. Et af de vigtigste er, at man kan fragte mere gods på én gang uden, at det fører til et markant øget udslip af CO2. Og med en øget godsmængde på den enkelte lastbil vil man samtidig få mindre trafik og dermed mindske trængslen på vejene.





I ITD er man tilfreds med, at EU-Parlamentet støtter brugen af modulvogntog på tværs af landegrænserne. Til gengæld er ITD’s bestyrelsesformand ærgerlig over, at EU-Parlamentet har valgt ikke at hæve vægtgrænserne mere end til 44 tons, som alene vil være forbeholdt nulemissionsteknologier som el og brint.





For ITD behøver det ikke nødvendigvis være en grænse på de 60 ton totalvægt, som man har i Skandinavien, men eksempelvis 50 ton, så man får udnyttet modulvogntogenes potentiale bedre.





- Tyskland har været meget afvisende i forhold til at øge deres vægtgrænse på 40 tons, og med revisionen ser det ud til, at de får lov at fortsætte med deres nuværende vægtgrænse. Men 50 tons vil være et fornuftigt kompromis, som jeg håber politikerne vil se på i den videre proces. Men lige nu ser det desværre ud til, at vi fortsætter med at have forskellige regler for vogntogenes vægtgrænser i de enkelte medlemslande, og det synes jeg er ærgerligt, lyder det fra John Agervig Skovrup.





Hos ITD konstaterer man, at det er ikke alle, der er begejstrede for modulvogntogene, hvilket kommer til udtryk i den nye politiske aftale. Blandt andet indføres der en række krav, som ITD betegner som bøvlede og bureaukratiske, hvis man ønsker at starte forsøg med modulvogntog.





- Det giver ikke meget mening, at EU-Parlamentet vil gøre det sværere at benytte modulvogntogene. Det er jo en velkendt teknologi, som samtidig har en række positive effekter på klimaet. Så det burde gøres lettere og ikke sværere at komme i gang med at køre modulvogntog, understreger John Agervig Skovrup.





Med afstemningen har EU-Parlamentet sin position på plads. Det forventes, at EU's Ministerråd får sin position godkendt, når de europæiske transportministre mødes i starten af juni. Herefter kan trilogforhandlingerne mellem EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EU's Ministerråd begynde.





