Fjernbus havde nedslidte dæk og fik kørselsforbud

Onsdag 13. marts 2024 kl: 13:46

Af: Redaktionen Tungvognscenter Øst oplyser, at den pågældende fjernbus ankom med færgen til Rønne mandag 11. marts med passagerer, men at den ikke fik lov til at tage nye passagerer med retur til Ystad på grund af flere fejl. Bussens brandslukker var ikke blevet godkendt siden 2017, selvom den skal trykprøves hvert femte år. Bussen havde ingen nødhammer, og den havde to nedslidte dæk. Efter en samlet vurdering af sikkerheden fik bussen et kørselsforbud.