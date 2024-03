Halvdelen af de kontrollerede tunge køretøjer i Rønne havde en eller flere fejl

POLITIETS TUNGVOGNSCENTER I ØSTDANMARK:

Onsdag 13. marts 2024 kl: 13:41

Af: Redaktionen

En fjernbus ankom med færgen til Rønne mandag med passagerer, men fik ikke lov til at tage nye passagerer med retur til Ystad på grund af flere fejl. Bussens brandslukker var ikke blevet godkendt siden 2017, selvom den skal trykprøves hvert femte år. Bussen havde ingen nødhammer, og den havde to nedslidte dæk. Efter en samlet vurdering af sikkerheden fik bussen et kørselsforbud.









Sent mandag eftermiddag blev en varebil fyldt med flyttegods stoppet ved færgelejet, hvor det viste sig, at flyttefirmaet hverken havde styr på papirer eller køretøj. De to flyttemænd var ikke ansat i firmaet, og de havde ingen tilladelse til at køre med gods. Varebilen var ikke korrekt indregistreret, og begge fordæk var nedslidte. Flyttebil og gods fik lov at køre videre, og flyttefirmaet kan forvente et femcifret bødekrav i sagen.





Nedslidte dæk på flere lastbiler

Tirsdag blev en varebil med et stort læs fliser på en trailer stoppet. Chaufføren fik en sigtelse for ikke at have sikret sit gods ordentligt, da fliserne i tilfælde af en opbremsning var i stor risiko for at falde af.









Tre lastbilchauffører havde ikke styr på, at deres kørekort til de tunge kategorier skulle fornys hver femte år. Derfor venter der nu både vognmænd og chauffører en bøde.









Flere af de stoppede lastbiler havde nedslidte dæk, og en enkelt lastbil havde to dæk, som var så nedslidte, at trådnettet i dækket stak frem. Den fik et kørselsforbud, indtil dækkene var bragt i lovlig stand.









- Generelt så vi desværre mange køretøjer med meget nedslidte dæk. Det giver en væsentlig øget risiko for, at dækket kan springe under kørslen og forårsage farlige situationer i trafikken, lyder det fra politikommissær Henrik Haensel, der er leder af Tungvognscenter Øst.









- Med sager på omkring halvdelden af de kontrollerede køretøjer, så viser det os samtidig, at der er et behov for at holde kontroltrykket på Bornholm, tilføjer Henrik Haensel.









Tungvognscenter Øst står for tungvognskontrollen i Østdanmark.









Høj lyd fra personbil

På vej hjem fra kontrollen bemærkede færdselsbetjentene en meget larmende personbil. De foretog en lydmåling af bilen, som viste sig at larme langt mere end tilladt. Målingen lød på 96 Db, hvilket var 20 Db mere end tilladt. Bilisten indrømmede, at resonanspotten var fjernet, og at der sad en sportspotte på bilen. Udover en bøde udløste den høje lyd også en indkaldelse til syn.

