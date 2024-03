NYREGISTRERINGER SIDEN JANUAR 2022

Onsdag 13. marts 2024 kl: 13:17

Siden januar 2022 er der blevet nyregistreret i alt 9.578 lastbiler over 16 ton i Danmark. Det svarer til et gennemsnit på 368 pr måned. Set i det lys skiller hverken januar eller februar i år sig ud, da der de to måneder blev nyregistreret henholdsvis 387 og 378 lastbiler over 16 ton.









Det gjorde januar og februar sidste år derimod, da der i de to måneder blev nyregistreret markat færre lastbiler end gennemsnittet - henholdsvis 280 og 263.