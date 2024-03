Februar endte 43,7 procent over februar sidste år

NYREGISTREREDE LASTBILER OVER 16 TON

Onsdag 13. marts 2024 kl: 11:40

Af: Redaktionen Ligesom i februar sidste år lå Scania nummer et, Volvo Trucks nummer to, Mercedes-Benz nummer tre, MAN nummer fire og DAF nummer fem. Trods uændret placering markerede Mercedes-Benz sig med et over dobbelt så stort antal nyregistreringer i februar i år sammenlignet med februar sidste år.









På de følgende pladser gik Ford en plads frem, mens Renault Trucks gik en plads tilbage.









I nedenstående tabel kan man se antallet af nyregistrerede lastbiler og de forskellige mærkes markedsandele i februar i år sammenholdt med februar sidste år.





Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke Februar 2024 Februar 2023 Antal Andel Antal Andel Scania 111 29,37 % 89 33,84 % Volvo 109 28,84 % 80 30,42 % Mercedes-Benz 82 21,69 % 32 12,17 % MAN 44 11,64 % 23 8,75 % DAF 12 3,17 % 15 5,70 % Ford 7 1,85 % 4 1,52 % Renault 6 1,59 % 13 4,94 % Iveco 5 1,32 % 6 2,28 % Dennis Eagle 2 0,53 % - - Rosenbauer - - 1 0,38 % I alt 378

263



(Kilde: Bilstatistik.dk)

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.