Kvinder rammes oftere af arbejdsrelateret stress end mænd

Tirsdag 12. marts 2024 kl: 12:06

Kvinder er mere stressede på tværs af brancher og uddannelsesbaggrund

Yngre lønmodtagere rammes oftere af stress



Stress rammer ikke børnefamilier hårdest

Analysens hovedkonklusioner:

15,1 procent af kvindelige lønmodtagere har oplevet arbejdsrelateret stress de seneste to uger, rapporterer de i en spørgeskemaundersøgelse. Det gælder for 10,5 procent af mandlige lønmodtagere. Stress er dermed 43 procent mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd

At stress er mere udbredt blandt kvinder end mænd gælder på tværs af brancher. Kun inden for ”bygge og anlæg” er mænd og kvinder stressede i omtrent samme grad

Stress er mest udbredt blandt kvinder med korte og lange videregående uddannelser og mindst udbredt blandt ufaglærte mænd, faglærte mænd samt mænd med mellemlange videregående uddannelser

At kvinder oftere oplever arbejdsrelateret stress end mænd, skyldes ikke at de har børn. Faktisk er kvinder med børn mindre stressede end jævnaldrende kvinder uden børn

Branche Køn Andel med arbejdsrelateret stress Landbrug, skovbrug og fiskeri Kvinder 14,3 pct.

Mænd 9,3 pct. Kultur, fritid og anden service Kvinder 9,3 pct.

Mænd 4,9 pct. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Kvinder 13,3 pct.

Mænd 10,2 pct. Bygge og anlæg Kvinder 9,7 pct.

Mænd 9,2 pct. Handel og transport mv. Kvinder 14,7 pct.

Mænd 10,8 pct. Information og kommunikation Kvinder 15,9 pct.

Mænd 10,4 pct. Finansiering og forsikring Kvinder 19,1 pct.

Mænd 11,8 pct. Ejendomshandel og udlejning Kvinder 19,1 pct.

Mænd 12,8 pct. Erhvervsservice Kvinder 17,8 pct.

Mænd 12,5 pct. Offentlig administration, undervisning og sundhed Kvinder 15,2 pct.

Mænd 10,9 pct. Alle Kvinder 15,1 pct.

Mænd 10,5 pct.

Hver femte kvinde inden for finansiering, forsikring og ejendomshandel er stresset. Tabellen viser hyppigheden af stress for mænd og kvinder fordelt på brancher. Kvinder er mest stressede i alle brancher. (Kilde: AE på baggrund af NOA-L 2021 og Danmarks Statistik)

Med hjemmeboende børn Køn Andel med arbejdsrelateret stress Under 30 år Kvinder 11,1 pct.

Mænd 8,0 pct. 30-39 år Kvinder 17,7 pct.

Mænd 12,5 pct. 40-49 år Kvinder 15,2 pct.

Mænd 10,0 pct. 50-59 år Kvinder 13,4 pct.

Mænd 9,5 pct.





Uden hjemmeboende børn Køn Andel med arbejdsrelateret stress Under 30 år Kvinder 18,9 pct.

Mænd 13,5 pct. 30-39 år Kvinder 22,6 pct.

Mænd 16,6 pct. 40-49 år Kvinder 16,6 pct.

Mænd 12,9 pct. 50-59 år Kvinder 13,3 pct.

Mænd 8,1 pct.

Unge kvinder og mænd uden børn mærker oftere arbejdsrelateret stress. Tabellen viser hyppigheden af stress for mænd og kvinder fordelt på, om de har hjemmeboende børn eller ej. Både mænd og kvinder med hjemmeboende børn melder om mindre arbejdsrelateret stress end deres jævnaldrende uden børn. (Kilde: AE på baggrund af NOA-L 2021 og Danmarks Statistik)

Af: Redaktionen 15,1 procent af kvindelige lønmodtagere svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet arbejdsrelateret stress inden for de seneste to uger. For mændene gælder det 10,5 procent.Arbejdsrelateret stress er 43 procent mere udbredt blandt kvinder end mænd. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er blevet udarbejdet i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag fredag 8. marts. Analysen er lavet på baggrund af survey- og registerdata fra Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik.15,1 procent af kvindelige lønmodtagere svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet arbejdsrelateret stress inden for de seneste to uger. For mændene gælder det 10,5 procent.- Det er en virkelig markant forskel, når kvinder bliver ramt af arbejdsrelateret stress næsten en halv gang oftere end mænd, siger Emilie Damm Klarskov, der er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.- En mulig årsag kan være, at kvinder foretager mere af det uformelle arbejde på arbejdspladserne. På den måde får kvinderne flere arbejdsopgaver, end der står i deres stillingsbeskrivelse, siger Emilie Damm Klarskov videre.Personer med henholdsvis korte og lange videregående uddannelser oplever oftest arbejdsrelateret stress. For alle uddannelsesgrupper gælder det, at flere kvinder end mænd oplever stress.Tendensen til, at kvinder er mere stressede går igen i alle brancher. Kun i bygge- og anlægsbranchen er kvinder og mænd næsten lige stressede. Den højeste grad af stress findes inden for finansiering, forsikring, ejendomshandel og -service. Her melder over 19 procent af kvinderne og 11-12 procent af mændene om stress.Den mindst stressede branche er ”kultur, fritid og anden service”, men det er til gengæld her, der er størst forskel mellem kønnene. Her er kvinder næsten dobbelt så ofte stressede som mænd.Ifølge analysen rammer stress generelt set oftere de yngre lønmodtagere. Både blandt mænd og kvinder er stress mest udbredt blandt 30-39-årige, hvor cirka 19 procent af kvinderne og cirka 14 procent af mændene melder om arbejdsrelateret stress. Stress er mindst udbredt blandt de kvinder og mænd over 60 år.- Når de yngste lønmodtagere er mest stressede på arbejdet, tyder det på et mismatch mellem arbejdets krav og medarbejderens erfaring med at løse opgaverne. Det er også i den alder, at man forsøger at bide sig fast på arbejdsmarkedet og måske gøre karriere. Det kan øge presset, men det kan nok ikke forklare hele forskellen, siger Emilie Damm Klarskov.En oplagt forklaring på, hvorfor de yngre lønmodtagere er mere stressede, kunne være, at det typisk er dem, der har små børn, og som derfor kan have sværere ved at balancere arbejde og hjemmelivet. Men det lader ifølge analysen ikke til at være forklaringen.- Vi kan se, at både mænd og kvinder uden hjemmeboende børn er væsentlig mere stressede på arbejdet end dem med børn. Så vi skal finde en anden forklaring, siger Emilie Damm Klarskov.Interesserede kan se analysen fra Arbejderbevægelsens Erhversråd