Februar bød på flere nyregistrerede varebiler, lastbiler og busser

Mandag 11. marts 2024 kl: 10:57

Af: Redaktionen I februar blev der nyregistreret 2.144 nye varebiler, hvilket var 383 flere end i februar sidste år hvor antallet endte på 1.761.Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) gik tilbage i andel med 11 procentpoint og udgjorde 19,1 procent af markedet. Den mellem-tunge vægtklasses (2.501 - 3.490 kg) opnåede en markedsandel på 53,6 procent efter en fremgang på 8,3 procentpoint, mens den tungeste vægtklasse for varebiler (over 3.491 kg) gik frem med 2,6 procentpoint og udgjorde 27,3 procent af markedetFor lastbilernes vedkommende blev der nyregistreret 410 lastbiler over 3,5 ton i februar, hvilket var 34 procent flere end i februar sidste år.







Lastbilerne er kommet godt fra start i 2024 og viste imponerende vækst igen i februar, hvor antallet steg med 34 procent sammenlignet med februar sidste år. Der blev indregistreret 410 nye lastbiler, hvilket er 104 flere end i februar 2023, hvor antallet var 306.





Andelen af nyregistrerede el-lastbiler blev på 7,1 procent i februar





Set på vægtklasser blev 7,8 procent af de nye lastbiler registreret i den lette vægtklasse fra 3,5 ton til og med 16 ton. 31,5 procent af lastbiler blev registreret i den mellemtunge klasse fra 16 ton til og med 24 ton, mens 60,7 procent blev registreret i den tunge vægtklasse over 24 ton.





Når det gælder busserne blev der i februar i år nyregistreret 26 busser mod 22 i den tilsvarende måned sidste år, hvilket var en stigning på 18,2 procent.









