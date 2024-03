Færdselsstyrelsen præciserer plads til kran

Mandag 11. marts 2024 kl: 10:15

Af: Redaktionen Vognmandsorganisationen DTL's erfagruppe for kran- og blokvognmænd - DTL Kran-Blok Erfa - peger på, at man kan finde de præciserede muligheder for mere plads til kranmontering på vogntog under punkt 3.02.200 Vogntog.Interesserede kan hente Færdselsstyrelsen's meddelelse 2042 om køretøjers indretning og udstyr mv.









