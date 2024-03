- Speditionsfirma i Hjørring har fået sin første DAF

Fredag 8. marts 2024 kl: 13:21

Chauffør Jan Hauge foran Vendelbo Spedition's nye DAF XG+ 530

Fakta om den nye DAF XG+ 530:

- Hos Vendelbo Spedition har vi som mål både at give vores chauffører den bedste komfort og så vidt muligt også imødekomme chaufførernes om bilmærke. Det har vi i den grad opnået med Jans nye XG+, siger materialeansvarlig Martin Lynnerup.- Vores flåde på ca. 45 lastbiler til nord- og sydgående transport består primært af svenske lastbiler, men da vi skulle bestille ny bil til Jan, var ingen af svenskerne klar til at levere med aerodynamisk og forlænget førerhus, som EU har tilladt for flere år siden. Det kunne DAF, og da Jan er lidt af en DAF-tosse, blev det sådan, forklarer Martin Lynnerup.Den nye DAF XG+ er den første nye DAF i virksomhedens over 50-årige historie. Den er leveret af Lastbilmægleren v. Carsten Lykke i Hedensted, som har leveret flere DAF'er til Jan Hauge, da han selv var vognmand gennem 13 år.Jan Hauge kunne anbefale Carsten Lykke som en omhyggelig, præcis og ordholdende leverandør.- Carsten er en god fyr med stor erfaring, fokus på detaljen og god humor, og hvis den nye DAF arter sig, som Jan ellers har lovet, er det ikke sidste gang vi handler med Carsten, fastslår Martin Lynnerup.1.320 liter brændstof i to tankeLastbilmægleren har leveret den nye DAF som chassis med 700 liters brændstoftank i venstre side samt fabrikslakeret førerhusmed blandt andet parkeringskøler. PM Lastvognsservice i Hedensted, der er DAF servicepartner, har monteret den luftforskydelige skammel samt en ekstra 620-liters brændstoftank i højre side, så den samlede kapacitet er oppe på 1.320 liter.Det er muligt, fordi XG+-modellen har et 330 mm længere og EU-godkendte førerhus, der giver 300 mm længere akselafstand end en tilsvarende trækker med standardførerhus. AdBlue-tanken rummer 85 liter og er placeret mellem førerhusgulvet og forskærmen i venstre side.Øgaards Lastvognsopbyg & Hydraulik i Ejstrupholm, der er fast leverandør af opbygninger af både trækkere og forvogne til Vendelbo Spedition, har opbygget den nye DAF-trækker med eksempelvis heldækkende aludørk både foran og bag skamlen, bakke til snekæder i højre side, G-strenge, høj galge samt skjult værktøjsskab til yderligere snekæder bag sideskørtet i venstre side.HP Teknik i Horsens har bidraget med montering af 3.000 W omformer, kaffemaskine, TV med antenne, mikroovn samt solcelleanlæg på taget til drift af det omfattende elektriske udstyr.Malingen af chassis og opbygning er udført af Nordjysk Autolakering i Sæby, mens Karl Johan Buur i Vrå har taget sig af førerhuset indvendigt med ekstra knappolstring og diodehimmel ud over den fabriksmonterede læderkabine.- Jeg er meget tilfreds med hele leveringsprocessen og slutresultatet. Det er den bedst udstyrede og mest avancerede lastbil, jeg nogensinde har kørt. Uden, at det skal misforstås, bliver det nok også min sidste fabriksnye lastbil. Jeg er blevet 63 år, så det passer nok med, at den og jeg går på pension samtidig, siger Jan Hauge.DAF XG+ 530 FTS 6x2 med ECAS-luftaffjedring på alle tre aksler, Norges-bogie med akseltryksforskydning til 19 tons på trækaksel. 12,9 liters seks-cylindret MX13-motor med en effekt på 530 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2.700 Nm. 12-trins ZF TraXon TX2620 DD-gearkasse med direkte topgear og integreret ZF Intarder med 500 kW bremseeffekt. DAF SR1347 trækaksel med enkeltreduceret bagtøj med 2,53:1 i udveksling og mekanisk differentialespærre.XG+-førerhus med 165 mm forlænget, aerodynamisk front og 330 mm forlænget sovekabine. Ekstra højt tag med Excecutive komfortpakke med blandt andet Xtra Leather Air fører- og passagersæder, hvoraf sidstnævnte er drejbart, to køjer med DAF Relax Bed-underkøje med 150 mm springmadras med pocket-fjedre og 50 mm topmadras. Klimapakke med fuldautomatisk klimaanlæg, lamineret glas med solfilm i for- og sideruder, parkeringskøler, separat 6 kW oliefyr. LED-for- og baglygter, sidemarkeringslygter og kabinelys.