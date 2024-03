Tølløse-vognmand kan tage 83 kubikmeter i et læs

Fredag 8. marts 2024 kl: 11:23

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Bagdøre i 450 Hardox stål

Sider i 450 Hardox stålprofiler

Bund er fremstillet af 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet

Stålwinkelprofil 50x50x6 mm i fuld længde

Arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder

Kost- og skovlebeslag i venstre side

1 stk. Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Sidewinder-presenning i net-version

Kel-Berg sikkerhedspakke med bak- og tiltalarm samt dumperventil

Lidt om navnet Tølløse:

(Kilde: Trap Danmark/Lex.dk)

Af: Redaktionen Om de nye trailere:Kel-Berg trailerne er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med lift, mens fjerde aksel er selvstyrende.De nye trailere, der er indkøbt til entreprenørkørsel med jord, sten-/kampsten og brokker, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmandsforretningen Mogens Jensen A/S blev grundlagt i 1966 og drives i dag af anden generation.Stednavnet Tølløse er tidligst omtalt i 1321‑23 i formerne Tøllesa og Thølløsæ. Ældste originalform er Thelese fra 1326. Yngre former er eksempelvis Tylløsse (1493) og Tølløsse (1546). I 1664 findes formen Thølløse.Forleddet er formentlig et gammeldansk substantiv *thyl med betydningen »noget hævet, (op)svulmet« sigtende til et bakket terræn ved lokaliteten. Efterleddet er substantivet gammeldansk løse, der betyder »lysning«. Navnets betydning er da »lysningen ved forhøjningerne«.