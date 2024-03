Tysk opkøb af svensk virksomhed er godkendt

Onsdag 6. marts 2024 kl: 13:31

Et partnerskab baseret på tillid

Af: Redaktionen I slutningen af december 2023 underskrev Dachser en aftale om opkøb af Frigoscandia, som er en førende leverandør af logistik for temperaturstyrede og frosne fødevarer på det nordiske marked.- Med opkøbet styrker vi vores position inden for fødevarelogistik i Norden, siger Burkhard Eling, der er administrerende direktør i Dachser.- For Frigoscandia er integrationen i Dachser et vigtigt skridt mod langsigtet og sikker udvikling som en del af en virksomhed i dynamisk vækst. Frigoscandia er et fremragende match med vores forretning og vores vækststrategi i Sverige, Norge og Finland, og begge virksomheder deler den samme forståelse af værdier og kvalitet, siger han videre.Dachser er i øjeblikket repræsenteret i Norden med European Logistics, som er virksomhedens forretningsområde for transport og oplagring af industrivarer og forbrugsgoder, samt en organisation for sø- og luftfragt. Frigoscandia har hovedkontor i Helsingborg med et tæt netværk for transport af temperaturstyrede og frosne fødevarer. Virksomheden samarbejder med servicepartnere, men har også sin egen vognpark og håndterer derudover international transport af fødevarer via vej-, sø- og lufttransport med aktiviteter på 51 markeder.Virksomheden har også oplagring via tolv svenske og tre norske logistikfaciliteter, som er designet til opbevaring af fødevarer.I 2022 genererede Frigoscandia en omsætning på godt 300 millioner euro.Frigoscandia har siden 2019 været Dachser's partner i Sverige, Finland og Norge i koncernens netværk for fødevaretransport, som inkluderer 34 lande.- Opkøbet og den efterfølgende integration af Frigoscandia er en milepæl på vores vej mod at blive en førende aktør på det europæiske fødevaremarked, siger Alexander Tonn, der er COO Road Logistics og Managing Director for Dachser Food Logistics.- Vi integrerer nu en velkendt fødevarelogistikvirksomhed, som fuldt ud deler vores forståelse af resultater og kvalitet. Det giver vores kunder i Nordeuropa og Europa endnu bedre adgang til et fødevaredistributionsnetværk med kvalitet og pålidelighed som omdrejningspunkt, tilføjer han.Ledelsen af Frigoscandia vil fortsat blive varetaget af administrerende direktør Peter Haveneth og hans ledelsesteam.- Vi har siden 2019 haft et tillidsbaseret og succesfuldt samarbejde med Dachser som en del af deres europæiske netværk for fødevaretransport. Opkøbet er et logisk skridt i realiseringen af vores fremtidsplaner, og vi glæder os meget til at fortsætte vækstrejsen som en del af Dachser-familien. Vi vil styrke vores serviceudbud og bringe de nordiske fødevarelogistikmarkeder tættere på Europa,” påpeger Peter Haveneth.Med gennemførslen opkøbet bliver alle Frigoscandias cirka 1.300 medarbejdere en del af Dachser, som så får en samlet medarbejderstab på omkring 2.000 i de nordiske lande.I Danmark fortsætter Dachser sit samarbejde med H.P. Therkelsen.Interesserede kan læse mere om Dachser's køb af Frigoscandia her:





