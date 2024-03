Minimumstimesatserne for aflønning af chauffører reguleres til juli

Onsdag 6. marts 2024 kl: 12:54

Fra bekendtgørelsen - paragraf 12:

Cabotagekørsel, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg

Den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg

Buscabotagekørsel

Af: Redaktionen Baggrunden for ændringen af bekendtgørelsen er den årlige regulering af minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, som udfører buscabotagekørsel, cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport i køretøjer på 3.500 kg eller derover.Virksomheden skal betale lønmodtageren en timeløn, der som minimum svarer til en timesats, som er fastsat i punkterne nedenfor, når lønmodtageren udfører følgende arbejde for virksomheden i Danmark:





Minimumstimesatsen for aflønning af førere, der udfører cabotagekørsel, eller den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, udgør 190,30 kroner

Minimumstimesatsen for aflønning af førere, der udfører buscabotage udgør 195,15 kroner

Minimumsbetaling:Bekendtgørelsen træder i kraft mandag 1. juli 2024.Interesserede kan se bekendtgørelsen