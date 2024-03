Nordisk it-gruppe køber dansk virksomhed

Onsdag 6. marts 2024 kl: 12:40

Af: redaktionen

Tetrasoft A/S har siden 1999 tilbudt ruteoptimering og flådestyring med sine to kerneprodukter, MapBooking og MapFleet. I dag er softwarevirksomheden en af Danmarks førende inden for denne niche af Transport Management Software.









Med opkøbet af Tetrasoft vil Progrits følge sin strategi om at styrke sine vertikale fokusområder - i dette tilfælde transport og logistik.









- Ved at Tetrasoft bliver en del af Progrits tilføjer vi en stærk og veldrevet virksomhed til gruppen og forbedrer også vores samlede serviceydelser for både nye og eksisterende kunder, siger Björn Ekström, der er administrerende direktør for Progrits.









Han fremhæver, at Tetrasoft har flere veludviklede tjenester og en effektiv ruteoptimeringsalgoritme, der supplerer Progrits serviceydelser inden for transport og logistik.









- Vi er glade for at have dem med os på vores fortsatte vækstrejse, og de opfylder vores mål om løbende at styrke vores etablerede vertikale fokusområder, da vi ser flere samarbejdsområder og synergier mellem Tetrasoft og andre virksomheder inden for Progrits, siger han.









Karsten Sand Bloch, der er administrerende direktør for Tetrasoft, ser frem til at blive en del af Progrits.









- Vi er stolte over, at vi med succes har drevet TetraSoft i over 25 år og opnået markedsledende positioner. Vi er utrolig glade for at blive en del af Progrits da vi deler de samme værdier. Sammen vil vi kunne nå endnu bredere ud til gavn for eksisterende og nye kunder. Vores fokus fremadrettet vil være at samarbejde med vores nye søstervirksomheder for at gøre vores produkter endnu bedre og vores kunder endnu mere tilfredse. Vi vil også finde nye kunder og nye markeder for vores ruteoptimering gennem disse samarbejder, siger Karsten Sand Bloch.









Tetrasoft A/S er fra 1. marts et hel-ejet datterselskab af Progrits-gruppen, der har hovedsæde i Göteborg.

