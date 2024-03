Tømmertransport kørte med 19.900 kg for meget på ladet

Fredag 1. marts 2024 kl: 10:11

Forventer bødestraf

Af: Redaktionen Mistanken holdt. Da mandskabet fra Tungvognscenter Syd fik vogntoget op på vægten, viste kontrolvejningen, at vogntoget havde 19.900 kg for meget træ på ladet - omregnet til procent blev overlæsset på 35 procent med en samlet totalvægt på 75.900 kg, hvilket var en stor overskridelse af vogntogets tilladte totalvægt.Politiet understreger, at overlæs er alvorligt, da det udgør en sikkerhedsrisiko, når et køretøj udsættes for en overbelastning af opbygningen og bremser - og så medfører det også overbelastning og slitage af veje og broer.Tungvognscenter Syd forventer at nedlægge påstand om en bødestraf til vognmandsfirmaet på 28.000 kroner og en bødestraf til chaufføren på 5.500 kroner plus betinget frakendelse af førerretten.Sydøstjyllands Politi oplyser, at reglerne for bøder for overlæs er, at bøden beregnes med 350 kroner pr. procent i overskridelse - plus ved fortilfælde/tidligere afgørelser - 1.400 koner pr. gang.