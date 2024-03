Renovering af banestrækning på Østsjælland er gennemført

Torsdag 29. februar 2024 kl: 15:05

Af: Redaktionen Sikringstjenesten trækker kabler. (Foto: Lokaltog/Ole Plum)Renoveringen af Østbanen foregår i etaper. Første etape mellem Hårlev og Køge var færdig og klar til drift i starten af oktober sidste år. Samtidig gik arbejdet i gang på etape 2 i gang. Det arbejde er nu gennemfør, hvilket vækker glæde i Region Sjælland, som har bevilget knap 800 millioner til Østbanens totalrenovering.- Genåbningen er ikke blot en milepæl for regionens infrastruktur. Det er et løfte indfriet over for vores borgere om at sikre pålidelig og moderne transport. Dette projekt, som er en del af den omfattende renovering af Østbanen, understreger vores engagement i at fremme og sikre bæredygtig mobilitet og binde vores samfund tættere , siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.- Jeg glæder mig til at markere genåbningen med alle involverede - et symbol på det hårde arbejde og dedikation, der har været investeret i at forbedre hverdagen for tusindvis af pendlere og rejsende i vores region, siger han videre.Også i Faxe Kommune er der glæde over, at endnu en del af Østbanen, som er en meget vigtig livsnerve i lokalsamfundet, er blevet opgraderet med nye skinner.- Først og fremmest tillykke til alle, som har andel i, at anden etape nu er afsluttet, og toget kan køre igen. Det er skønt for alle pendlere, rejsende og turister, som nu kan benytte toget igen. Jeg håber, at alle vender tilbage til denne måde at transportere sig på, siger Dorthe Egede Borg (V), der er formand for Teknik & Miljøudvalget i Faxe Kommune.



Hos Lokaltog, der står for driften af Østbanen og dermed den store totalrenovering, er den administrerende direktør, Lars Wrist-Elkjær, også meget tilfreds med, at der nu blot mangler en enkelt etape, før hele banen er blevet opgraderet.







- Det er et meget stort projekt, vi er i gang med, og vi har bestemt haft vores udfordringer indtil videre. Ikke mindst her på anden etape, hvor vejret hen over efteråret og vinteren har drillet os. Men på trods af rekord meget regn og lange perioder med hård frost, står vi nu med endnu en strækning, der har fået et gevaldigt løft. Så her på kanten af foråret synes jeg, der er al mulig grund til at markere, at Østbanen går imod lysere tider både i overført og bogstavelig betydning, og det håber jeg, der er mange, der vil hjælpe os med, siger Lars Wrist-Elkjær.













Fakta om Østbanen:

Etableret i 1879.

Kører fra Køge over Hårlev til henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads

Transporterer omkring 1 million passagerer om året

Betjener 15 stationer

I alt 50 kilometer lang

























Region Sjælland, Faxe Kommune og Lokaltog markerer genåbningen af strækningen mellem Hårlev og Faxe Ladeplads og håber, at borgere, naboer, kunder, samarbejdspartnere med flere vil komme forbi til en kop kaffe og pandekager fredag 8. marts mellem klokken 10.00-10.45 på Lokaltogs station i Faxe Ladeplads.

