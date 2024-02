Lastvognstog med 25 ton ophængte skinker spærrede tilkørsel til motorvej

Mandag 26. februar 2024 kl: 10:44

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De 25 ton skinker, der efter uheldet ikke længere hang ned fra loftet i sættevognen, skulle fjernes med håndkraft, hvilket tog hele natten og ud på morgenen.Her på transportnyhederne.dk kan vi tilføje, at uheldet nok er af den slags, de fleste lastbilchauffører, der har kørt med ophængte skinker på kroge eller "juletræer" frygter på grund af det høje tyngdepunkt.Vi må også konstatere, at det ikke er første gang, at et vogntog med ophængte skinker eller andre udskæringer fra griser, kalve eller okser, vælter i et sving - og at det nok heller ikke vil være sidste gang.