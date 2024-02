90 busser med skiturister blev vinket ind til kontrol

Mandag 26. februar 2024 kl: 10:04

28 sager om problemer med takograf (heraf stod én bus for de 24 sager, hvor hver dag med problemer genererede en ny sag)

6 sager om EU-forordningen for busser

25 sager om vægtafgift (fordelt som én bus på 25 dage)

31 sager om lov om buskørsel (de 25 handlede om én bus, der uden tilladelse var lejet ud til et andet firma)

1 sag om manglende syn

2 sager om manglende efterlevelse af uddannelseskrav

4 sager om busser med fejl og mangler

Af: Redaktionen - Det handler jo om sikkerhed for de gæster, der skal ud at rejse. Eksempelvis, hvis nødudgangen ikke virker, så kan det jo blive fatalt, hvis uheldet er ude. Derfor er vi hvert år ude for at kontrollere tilstanden på de mange busser, der kører rundt med rejsende, siger politikommissær Henrik Haensel fra færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi.Kontrollerne fandt sted i weekenderne efter uge 6 og uge 8 - fortrinsvis i området omkring Køge og Karlslunde på Motorvej E20/E47 - Køge Bugt Motorvejen - samt ved Københavns Lufthavn.I forbindelse med indsatsen kontrollerede politiet samlet 90 busser og skrev i den forbindelse følgende sager:27 busser blev indkaldt til syn. Blandt dem var en bus, der ikke bremsede på et af hjulene, og som derfor fik nummerpladerne inddraget på stedet.