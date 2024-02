EU-politiker var med ude at køre med vognmand

Torsdag 22. februar 2024 kl: 10:52

Af: Redaktionen

På sin facebookprofil peger Marianne Wind på, at det sætte en stopper for social dumping er nemlig noget af det, som EU kan og skal gøre.









her: Interesserede kan se indslaget på TV2 Nord









Det med, at Marianne Wind kan og vil arbejde med at stoppe social dumping i EU, er også et centralt punkt for det arbejde, hun aktuelt har fokus på. Hun er blevet udpeget som chefforhandler på et forslag, som skal tiltrække flere arbejdere fra tredjelande uden for EU.









- Jeg kæmper for, at det ikke må føre til social dumping, skriver hun på facebook.









Marianne Vind forklarer om forslaget, at EU-Kommissionen gerne vil lave en ny online jobplatform, som skal matche EU-virksomheder med arbejdere fra resten af verden. Og ideen er efter EU-politikernes opfattelse "sådan set meget fin, for vi mangler kollegaer på mange europæiske arbejdspladser".









I Danmark er der eksempelvis mangel på arbejdskraft i blandt andet byggebranchen og omsorgssektoren. Transporterhvervet er også et af de erhverv, hvor der er efterspørgsel efter flere medarbejdere.









Marianne Vind understreger, at EU-Kommissionens forslag ikke må betyde, at EU og de 27 medlemslande åbner en ladeport for migrantarbejdere fra hele resten af verden, som EU-Kommissionen's forslag lægger op til.









- For vi ved, at udenlandsk arbejdskraft gør os sårbare over for social dumping, og det er det rene gift for vores arbejdsmarked. Den her jobplatform må ikke blive en slags social dumping-Tinder, skriver Marianne Wind og peger på, at EU-Parlamentet har mulighed for at lave ændringer til EU-Kommissionens forslag.









- Den mulighed har jeg tænkt mig at gøre brug af. Først og fremmest skal vi sørge for, at virksomheder, der finder medarbejdere gennem den nye platform, ansætter dem på præcis samme vilkår som deres øvrige medarbejdere. Samtidig skal vi sikre, at virksomhederne ikke henter arbejdskraft fra tredjelande før, de har søgt i deres eget land og blandt de 13 millioner arbejdsløse EU-borgere. Det vil jeg til at kæmpe for i de kommende forhandlinger med de andre EU-politikere, understreger Marianne Wind.





