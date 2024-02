Regeringen har modtaget anbefalinger om fremtidens erhvervsstøtte

Tirsdag 20. februar 2024 kl: 11:12

Af: Redaktionen

- Jeg er glad for i dag at modtage anbefalingerne fra Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte. På vegne af regeringen vil jeg gerne takke ekspertgruppen for det store arbejde med at udarbejde rapporten og anbefalingerne. Regeringen har endnu ikke taget stilling til arbejdsgruppens anbefalinger. Vi vil nu læse rapporten grundigt igennem, og vil i den kommende tid indkalde Folketingets partier til drøftelser om ekspertgruppens anbefalinger, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).









Rapporten, der blev repræsenteret mandag, markerer afslutningen på ekspertgruppens fase 1, som blev stillet i det opdaterede kommissorium for ekspertgruppen i juni sidste år.









Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte består af Christian Frigast (formand), der blandt andet er bestyrelsesformand i Axcel, Lise Kaae, der er administrerende direktør i Heartland, som er ejet af Anders Holch Povlsen, der blandt andet står bag Bestseller-koncernen, professor i økonomi Niels Johannesen og lektor i økonomi Jeppe Druedahl.













her: Interesserede kan hente "Fremtidens erhvervsstøtte - Kortlægning, principper og sanering - Afrapportering fra fase 1 - Februar 2024"













© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.