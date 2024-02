Hedensted-vognmand trækker tunge læs med 530 heste i fire-akslet tungtrækker

Tirsdag 20. februar 2024 kl: 10:54

Af: Redaktionen Mens de første af DAF's FTM-modeller blev ”håndbygget” med en eftermonteret mellemaksel på en særlig afdeling for specialkøretøjer på DAF-fabrikken i Eindhoven i det sydlige Holland, er den nye tungtrækker til Kloster A/S bygget direkte på samlebåndet ved siden af de DAF's mere almindelige XF-, XG- og XG+-modeller.Den nye tungttrækker, der har en tilladt totalvægt på 41 tons, er bygget op med DAF's forlængede XG-førerhus, der har en seks-cylindret MX13-motoren på 530 hk under gulvet. Den øvrige drivline samt chassiset består af særligt kraftige og forstærkede komponenter. Gearkassen er en ZF TraXon med typebetegnelsen 16TX2640 OD med integreret ZF Intarder og 16 fremadgående gear samt integreret krybe- og overgear i modsætning til 12 fremadgående gear i TraXon-gearkasserne til de mere almindelige landevejsbiler.FTM-modellen har en ni-tons foraksel med parabelaffjedring, mens den kraftige trippelbogie består af en otte-tons, løftbar mellemaksel foran tandembogien, der består af to 13 tons DAF HR1670T trækaksler med navreduktion samt tvær- og langsgående differentialespærrer - alle monteret på 4-punkts luftaffjedring med et samlet tilladt bogietryk på 34 tons til landevejskørsel.Chassiset er specificeret med fokus på maksimal bæreevne og råstyrke og består af en 8,5 mm yderramme samt en 7,5 mm inderramme i hele chassisets længde. Chassiset er desuden forstærket i bagenden med en ekstra 16 mm stålplade, der skal optage de store kræfter ved snæver manøvrering med høje vægte, samt afsætning af blokvognens svanehals. Dertil kommer en forskydelig underramme til Jost-drejeskamlen af typen JSK38C1 for 3,5-tommer Kingpin til blokvognskørsel samt udskiftelig indsats for 2-tommer Kingpin for kørsel med almindelige sættevogne.PM Lastvognsservice i Hedensted har efterfølgende opbygget trækkeren med alu-dørkplade foran skamlen, kædekasser mellem akslerne samt et stort værktøjsskab i fuld højde bag førerhuset. Bagest er der monteret et VBG-træktøj med 40 mm boltdiameter til kørsel med efterløber efter transport af lange betonelementer.Som de tidligere leverede DAF XG til Kloster A/S er tungtrækkeren fra fabrikken leveret med et omfattende sikkerheds- og komfortudstyr. Bilen er leveret med fabrikslakeret førerhus, mens opbygning og chassis er lakeret af Taulov Autolakering.Ud over den nye tungtrækker har Lastbilmægleren gennem de seneste fire-fem måneder også leveret 20 tre-akslede DAF XG 530 FTN 6x2/4 sættevognstrækkere til Kloster A/S til kørsel med op til 60 tons vogntogsvægt.





