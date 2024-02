Truckstop er åbnet med gratis parkering den første måned

Mandag 19. februar 2024 kl: 14:00

Chaufførtoiletter. (Foto: Recharge City)

Fakta:

0-1 time - gratis

1-4 timer - 9 euro

4-8 timer - 15 euro

8-12 timer - 25 euro

12-24 timer - 32 euro

24-48 timer - 50 euro

48 timer + - 50 euro plus 3 euro pr. efterfølgende time

Plan for åbningen:

15. januar: Truckdieselanlægget åbnede

8. februar: Circle K åbnede

15. februar: Lastbilparkeringsanlægget åbnede 1. marts: Zleep Hotel, Café Gnist, Super Dæk og MegaWash åbner

7. marts: Carl’s Jr. åbner

15. marts: Officiel åbningsfest

Af: Redaktionen (Illustration: Recharge City)Recharge City tilbyder chauffører bade- og toiletfaciliteter, overvåget og indhegnet parkering samt chaufførlounge med the-køkken, loungeområde, tv, tagterrasse og spilområde med blandt andet dart, bordfodbold og bordtennis.Recharge City er det første anlæg af sin slags i Danmark med en række servicefunktioner målrettet landtransporterhvervet.Priserne for parkering vil efter gratisperioden være følgende.Den første time vil altid være gratis, så chauffører, der har behov for et kort hvil, kan parkere kvit og frit. Derudover arbejdes der på at lave yderligere fordelagtige aftaler og tilbud.





Senere på foråret flytter Scania Academy og Dekra Bilsyn til Recharge City.









Chaufførlounge med te-køkken. (Foto: Recharge City)

