Padborgvognmand med 24 tilladelser er kørt i skifteretten

Fredag 16. februar 2024 kl: 10:14

Af: Redaktionen Per Damgaard Transport ApS har gennem de seneste år har svært ved at præsentere positive resultater, der har kunnet styrke virksomhedens soliditetsgrad - egenkapitalens andel af den samlede balance. En oversigt over de seneste fem år viser, at virksomhedens egenkapital har var negativ i 2018, 2019, 2020, mens resultatet i 2021 gav virksomheden en positiv egenkapital. Resultatet for 2022, der var på minus 3,6 millioner efter skat, resulterede i endnu et år med negativ egenkapital.Per Damgaard Transport ApS var ejet af Per Stjerne Damgård Holding ApS, som er ejet af Per Stjerne Damgaard.Per Damgaard Transport ApS rådede ifølge Færdselsstyrelsen over 24 tilladelser til godstransport for fremmed regning.Per Stjerne Damgård Holding ApS ejer ud over af Per Damgaard Transport ApS også 25 procent af Fair Trans Holding A/S, der er holdingselskab for Fairtrans A/S, Comet-Transport ApS, FT Trucking ApS og Comet-Transport Gmbh i Tyskland.I forbindelse med konkursen oplyser Statstidende, at advokat Anders Hvidberg Plum, der har adresse på Buen i Kolding er udpeget som kurator.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav opgjort pr. 13. februar til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.