Logistikcenter hos lastbilproducent får energi fra solen

Torsdag 15. februar 2024 kl: 13:38

Projektplan:

2024: Indsendelse af ansøgning om byggetilladelse

2025: Overførsel af akselproduktionsanlægget til Vénissieux, hvilket muliggør nedrivning af den eksisterende bygning samt jordrensning

2026: Byggeopstart

Slut 2027: Installation af udstyr

Start 2028: Overførsel af aktivitet fase for fase

Midten af 2028: Det nye distributionscenter er fuldt operationelt

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Renault Trucks planlægger opførelsen af den nye bygning med positiv energi på sit område i Saint-Priest i Lyon. Den vil dække 46.000 kvadratmeter og repræsentere en investering på 132 millioner euro. Bygningen, som forventes at åbne i 2028, vil huse mærkets globale distributionscenter for reservedele.Centeret, der skal erstatte ældre anlæg i Lyon, kommer til at bestå af en bygning, som skal huse op mod 500 medarbejdere. Bygningen skal rumme et fleksibelt, skalérbart lager på 46.000 kvadratmeter, der integrerer standardopbevaring, et fuldautomatisk område dedikeret til mindre dele og et område reserveret til batteriopbevaring. Det til kommer et kontorområde på 4.000 kvadratmeter.Renault Trucks har også forpligtet sig til at gøre stedet grønt ved at plante 400 træer, hvilket hjælper med at forbedre biodiversiteten og livskvaliteten på arbejdspladsen.